Зеленский: Мы ожидаем четких сигналов от ЕС для РоSSии

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед шестым саммитом Восточного партнерства.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Зеленский отметил важность определения стратегических целей Восточного партнерства, в частности - относительно отношений между Европейским Союзом и государствами "Ассоциированного трио".

Зеленский акцентировал на том, что стратегической целью Украины в отношениях с ЕС является обретение полноправного членства. В этой связи наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС . Он также проинформировал Мишеля о развитии ситуации в сфере безопасности вдоль границ Украины. Лидеры согласились продолжать прилагать совместные усилия по недопущению эскалации конфликта.

Зеленский также выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС "направят четкие сигналы в адрес РоSSийской Федерации".