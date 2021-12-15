Зеленский: Мы ожидаем четких сигналов от ЕС для РоSSии
Президент Украины провел встречу с Шарлем Мишелем в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем перед шестым саммитом Восточного партнерства.
Об этом сообщила пресс-служба ОП.
Зеленский отметил важность определения стратегических целей Восточного партнерства, в частности - относительно отношений между Европейским Союзом и государствами "Ассоциированного трио".
Зеленский акцентировал на том, что стратегической целью Украины в отношениях с ЕС является обретение полноправного членства. В этой связи наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС. Он также проинформировал Мишеля о развитии ситуации в сфере безопасности вдоль границ Украины. Лидеры согласились продолжать прилагать совместные усилия по недопущению эскалации конфликта.
Зеленский также выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС "направят четкие сигналы в адрес РоSSийской Федерации".
Напомним, 15-16 декабря президент Украины будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где будет проходить саммит Восточного партнерства. Вчера делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом. В нем говорится, что Восточное партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами восточной Европы.