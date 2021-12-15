Парламент принял законопроект об авторских правах

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления (№ 5572).

Целью документа является разблокирование деятельности организаций коллективного управления в сферах публичного исполнения и публичного исполнения музыкальных недраматических произведений, предотвращение негативных последствий прекращения уплаты роялти для украинских деятелей культуры и мирового авторского сообщества. Об этом сообщили на канале Верховной Рады в Telegram.

Нардеп Регламентного комитета Павел Фролов в блоге на "Цензор.нет" объяснил, что законопроект будет способствовать уплате роялти украинским исполнителям. В то же время, он добавил, что отдельные представители музыкального сообщества выступают против, поскольку считают, что закон в нынешней редакции отменит все предыдущие аккредитации Организации коллективного управления, которые сейчас работают.

Торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook отметил, что "следует воспринимать законопроект 5572 не как обнуление предыдущих усилий, а как попытку двигаться вперед к консенсусу между всеми субъектами художественного рынка и к построению доверия. Самое главное – конкурсы будут проведены немедленно и безотлагательно, поскольку любой вакуум на рынке больше всего вредит правообладателям".