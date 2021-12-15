Нардепы не смогли проголосовать законопроект по усовершенствованию медицинской помощи

Документ отправили на доработку.

Нардепы не смогли проголосовать законопроект по усовершенствованию медицинской помощи
Фото: Стас Козлюк

Верховная Рада не смогла одобрить в первом чтении законопроект по усовершенствованию медицинской помощи. Он, в частности, создает реестр орфанных больных и законодательно закрепляет условия для установления зарплат врачам не ниже 20 000 гривен.

За проголосовали 222 народных депутата из 226 минимально необходимых. "Слуги народа" дали 200 голосов, ОПЗЖ – 1, "Голос" – 14, "Доверие" – 1, внефракционные – 6. Остальные не дали ни одного голоса за.

Нардеп Ольга Стефанишина ("Голос") перед голосованием за документ отметила, что вводится мониторинг услуг пациентам – государство сможет проверять качество оказанной медицинской помощи.

Также устанавливается, что средства, выделенные на Программу медицинских гарантий, смогут тратить исключительно на нее.

Кроме этого, объединяется вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь, что, как утверждается, гарантирует всем одинаковое качество медицинской помощи.

Целью документа является выполнение указа президента о создании условий, чтобы каждый врач имел зарплату не менее 20 000 гривен, а средний медперсонал – не менее 13.5 тысяч гривен. По словам депутата Лады Булах, таким образом гарантируется, что зарплаты будут не ниже указанного.

Напомним, Михаил Радуцкий считает, что в государственном бюджете на 2022 год для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточное количество средств. По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в бюджете на следующий год предусмотрено почти 40 млрд грн для этих нужд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент принял законопроект об авторских правахПарламент принял законопроект об авторских правах
Нардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 годуНардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 году
Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600
Стефанчук по поводу законопроекта о столице: "Не переносится, а готовится комитетом"Стефанчук по поводу законопроекта о столице: "Не переносится, а готовится комитетом"
Рада на последней пленарной неделе года не будет рассматривать законопроект о столице, вопрос перенесен на январь, – источникиРада на последней пленарной неделе года не будет рассматривать законопроект о столице, вопрос перенесен на январь, – источники
"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 23,5%, за "Слугу народа" – 18%"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 23,5%, за "Слугу народа" – 18%
Сенат США принял законопроект, упрощающий повышение лимита госдолгаСенат США принял законопроект, упрощающий повышение лимита госдолга
Нардепы пока не обращались в Конституционный Суд о возможности переноса выборов на 2024 год, – КорниенкоНардепы пока не обращались в Конституционный Суд о возможности переноса выборов на 2024 год, – Корниенко
Относительно изменений в Регламент Верховной Рады есть около 50 законопроектов, – КорниенкоОтносительно изменений в Регламент Верховной Рады есть около 50 законопроектов, – Корниенко
В США подготовили законопроект о преподавании в школах истории коммунизма и его "провалов"В США подготовили законопроект о преподавании в школах истории коммунизма и его "провалов"
Последние новости
Подгружаем последние новости