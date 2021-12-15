Нардепы не смогли проголосовать законопроект по усовершенствованию медицинской помощи

Верховная Рада не смогла одобрить в первом чтении законопроект по усовершенствованию медицинской помощи. Он, в частности, создает реестр орфанных больных и законодательно закрепляет условия для установления зарплат врачам не ниже 20 000 гривен.

За проголосовали 222 народных депутата из 226 минимально необходимых. "Слуги народа" дали 200 голосов, ОПЗЖ – 1, "Голос" – 14, "Доверие" – 1, внефракционные – 6. Остальные не дали ни одного голоса за.

Нардеп Ольга Стефанишина ("Голос") перед голосованием за документ отметила, что вводится мониторинг услуг пациентам – государство сможет проверять качество оказанной медицинской помощи.

Также устанавливается, что средства, выделенные на Программу медицинских гарантий, смогут тратить исключительно на нее.

Кроме этого, объединяется вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь, что, как утверждается, гарантирует всем одинаковое качество медицинской помощи.

Целью документа является выполнение указа президента о создании условий, чтобы каждый врач имел зарплату не менее 20 000 гривен, а средний медперсонал – не менее 13.5 тысяч гривен. По словам депутата Лады Булах, таким образом гарантируется, что зарплаты будут не ниже указанного.

Напомним, Михаил Радуцкий считает, что в государственном бюджете на 2022 год для минимальной зарплаты врача в 20 тыс. грн заложено достаточное количество средств. По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в бюджете на следующий год предусмотрено почти 40 млрд грн для этих нужд.