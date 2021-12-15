Рада переименовала город Владимир-Волынский на Владимир

Городу вернули историческое название.

Рада переименовала город Владимир-Волынский на Владимир
Фото: ВолиньPost

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский на Владимир. За проголосовали 348 депутатов, объявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

С инициативой переименования осенью этого года выступал горсовет. Попытки изменить название предпринимались еще в девяностых, но не нашли поддержки, пишет "BBC Украина".

В октябре 2021 года городской совет Владимира-Волынского принял решение о переименовании.

Владимир-Волынский ведет свою историю как минимум с конца X века. Первое летописное упоминание о городе Владимир относится к 988 году, когда киевский князь Владимир Великий совершил поход на земли волынян и бужан и захватил языческий город под названием Ладомир, назвав его своим именем.

В царское время Владимир получил приставку "Волынск", чтобы отличать его от русского Владимира.

Во время пребывания города в составе Польши его называли W?odzimierz, а по приходу советской власти вернулись к названию Владимир-Волынск.

Нынешнее название Владимир-Волынский было утверждено указом президиума Верховного совета СССР от 9 августа 1944 об уточнении наименования западноукраинских городов.

Напомним, что в июле Верховная Рада поддержала проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIKНа обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK
Вице-спикер: Представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным
В Раде журналистам загородили единственный экран с трансляцией из залаВ Раде журналистам загородили единственный экран с трансляцией из зала
Закон о местных государственных администрациях Рада рассмотрит с 17 января, затем – закон о столицеЗакон о местных государственных администрациях Рада рассмотрит с 17 января, затем – закон о столице
Рада узаконила цифровые удостоверения УБДРада узаконила цифровые удостоверения УБД
Рада одобрила упрощенное получение гражданства иностранцами, защищавшими УкраинуРада одобрила упрощенное получение гражданства иностранцами, защищавшими Украину
Рада на последней пленарной неделе года не будет рассматривать законопроект о столице, вопрос перенесен на январь, – источникиРада на последней пленарной неделе года не будет рассматривать законопроект о столице, вопрос перенесен на январь, – источники
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
На окраине Ужгорода сожгли автомобиль журналиста (обновлено)На окраине Ужгорода сожгли автомобиль журналиста (обновлено)
Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения о земле, из-за которых начали "одесское дело"Ассоциация городов Украины назвала распространенной практикой решения о земле, из-за которых начали "одесское дело"
Последние новости
Подгружаем последние новости