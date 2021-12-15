Рада переименовала город Владимир-Волынский на Владимир
Городу вернули историческое название.
Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский на Владимир. За проголосовали 348 депутатов, объявил спикер парламента Руслан Стефанчук.
С инициативой переименования осенью этого года выступал горсовет. Попытки изменить название предпринимались еще в девяностых, но не нашли поддержки, пишет "BBC Украина".
В октябре 2021 года городской совет Владимира-Волынского принял решение о переименовании.
Владимир-Волынский ведет свою историю как минимум с конца X века. Первое летописное упоминание о городе Владимир относится к 988 году, когда киевский князь Владимир Великий совершил поход на земли волынян и бужан и захватил языческий город под названием Ладомир, назвав его своим именем.
В царское время Владимир получил приставку "Волынск", чтобы отличать его от русского Владимира.
Во время пребывания города в составе Польши его называли W?odzimierz, а по приходу советской власти вернулись к названию Владимир-Волынск.
Нынешнее название Владимир-Волынский было утверждено указом президиума Верховного совета СССР от 9 августа 1944 об уточнении наименования западноукраинских городов.
Напомним, что в июле Верховная Рада поддержала проект постановления о переименовании поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк.