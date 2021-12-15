На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK

15 декабря вещатель выходит в эфир в обновленном формате и в новой студии.

На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK
Фото: скрин відео

На обновленном канале "Рада", кроме политтехнолога Владимира Петрова и ведущего Сергея Иванова, будут работать и бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.

На это обратило внимание издание "Детектор медиа".

В среду, 15 декабря, "Рада" выходит в эфир в обновленном формате и в новой студии, превратившись из парламентского вещателя в информационный.

Согласно промовидео об обновлении канала, которое в своем телеграм-канале обнародовала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина, среди ведущих вещателя - бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Обновленное вещание стартует в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже.

По неофициальной информации, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным СМИ, креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором – Наталья Яструбенко.

Вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что на обновление телеканала "Рада" до конца года будет выделено до 15 млн гривен. По его словам, представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в силу решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связанный с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира.

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