Вице-спикер: Представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным

На обновление телеканала "Рада" до конца года будет выделено до 15 млн гривен.

Представительство "Слуги народа" и оппозиции на обновленном канале "Рада" будет квотным. Поскольку согласно постановлению об освещении деятельности парламента, и телеканал "Рада", и газета "Голос Украины" должны освещать деятельность всех народных депутатов пропорционально – то есть обеспечить представительство всех партий и групп.

На обновление телеканала "Рада" до конца года будет выделено до 15 млн гривен, заявил первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко.

Вице-спикер ожидает, что работа обновленной студии телеканала в Кабинете министров обеспечит более активный диалог законодательной и исполнительной власти. Потому что сейчас общение происходит только во время часа вопросов к правительству в Раде.

Напомним, что в бюджете на следующий год предусмотрено 380 млн. грн. на финансирование телеканала. В кулуарах парламента и КМУ уже установили новые студии телеканала "Рада".

В конце ноября СМИ распространили информацию о создании нового медиахолдинга для поддержки президента Владимира Зеленского. Корниенко опроверг объединение телеканала "Рада", "24 канала", "Голоса Украины" и "Правительственного курьера".

По словам Корниенко, все эти медиа продолжат работать по своим правилам.