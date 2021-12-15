В тюрьмах ОРДЛО боевики держат 300 граждан Украины, в том числе 40 военных – Денисова

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время 300 украинских граждан, в том числе 40 военнослужащих, находятся в плену.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила после онлайн-встреч с родными украинцев, которые находятся в плену в ОРДЛО.

Она рассказала, что стороны встречи обменялись информацией о состоянии соблюдения прав украинских граждан, процессе их освобождения, условиях содержания в печально известной Макеевской исправительной колонии №32, где недавно умер украинский политзаключенный Руслан Макарец.

Денисова уточнила, что в Макеевской исправительной колонии, как и во всех колониях на временно оккупированных территориях, неудовлетворительные условия содержания. В частности, из-за отсутствия отопления родственники с помощью волонтеров покупали уголь для обогрева камер, разворованный оккупантами.

Омбудсман подчеркнула, что гражданские заложники почти не получают гуманитарную помощь в результате невыполнения договоренностей лидеров в рамках "нормандского формата", достигнутых 9 декабря 2019 года в Париже, а также 11 сентября 2020 года в Берлине по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста к лицам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В частности, по данным украинского омбудсмена, из последнего гуманитарного конвоя, доставленного на ВОТ, гражданские заложники получили только туалетную бумагу, мыло и зубную пасту. По словам Денисовой, она будет обращаться к президенту МККК Петеру Мауреру с просьбой проверить распределение гуманитарной помощи и осуществить визит в Макеевскую ВК №32 с целью проверки условий содержания и обеспечения медикаментами.

Участники встречи также обсудили и вопросы финансовой поддержки от государства семьям украинцев, незаконно удерживаемых на ВОТ Донецкой и Луганской областей.