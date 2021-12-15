РоSSийские наемники 7 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, ранен военный

За прошедшие сутки, 14 декабря, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. Запрещенное Минскими соглашениями вооружение враг применял дважды. В результате действий врага получил ранение украинский военный.

Как информирует пресс-центр ООС, вчера вблизи Новолуганска военные формирования РФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки и Гранитного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в сторону Старогнатовки – обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новомихайловки роSSийские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного вражеские войска произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", – сообщают в штабе ООС.

По состоянию на 7.00 15 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате сегодняшних действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, сутками ранее со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Потерь в рядах ОС не было.