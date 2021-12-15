Украинский военный на Донбассе получил пулевое ранение

Раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинский военный на Донбассе получил пулевое ранение
Фото: cow.org.ua

Вследствие обстрела позиций ВСУ со стороны роSSийских вооруженных формирований на Донбассе один украинский военный получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – средней тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки, 13 декабря, со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

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