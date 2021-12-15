Зеленский назначил посла Украины в Ватикане

Им стал Андрей Юраш – украинский религиовед, политолог, эксперт по государственно-церковным отношениям, социологии и географии религии.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Ватикане Андрея Юраша. Соответствующий указ №654/2021 обнародован на сайте главы государства во вторник.

Андрей Юраш
Фото: Facebook.com
Андрей Юраш

"Назначить Юраша Андрея Васильевича Чрезвычайным и Полномочным Послом в Ватикане", – говорится в документе.

Как сообщает “Интерфакс-Украина”, Андрей Юраш – украинский религиовед, политолог, эксперт по государственно-церковным отношениям, социологии и географии религии.

Доцент Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины (2014-2020).

Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Сербии, Нидерландах, Вьетнаме, Брунее Даруссалами и Мальте. Соответствующие указы №643/2021 - №647/2021 опубликованы на сайте Офиса президента.

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