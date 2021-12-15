Оккупанты в Крыму незаконно обыскали дом и задержали крымского татарина

Долгое время семья не могла получить информацию о местонахождении мужчины.

Сегодня утром в поселке городского типа Приморский вблизи Феодосии оккупационные силовики пришли с обыском в дом 23-летнего крымского татарина. После обыска силовики увезли мужчину в неизвестном направлении. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Куртумер Чалгозов
Фото: Крымская солидарность
Куртумер Чалгозов

"В 5 утра в поселке городского типа Приморский, который входит в город Феодосийский округ и находится на востоке Крыма, силовики задержали 23-летнего крымского татарина Куртумера Чалгозова. Обыск начался в 5.15 утра и продолжался около 3 часов. Из дома после обыска Курта забрали в наручниках в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Долгое время семья не могла получить информацию о местонахождении мужчины. Позже семья пыталась связаться с ФСБ, но они ответили, что Чалгозова у них нет. Тем не менее, они заверили, что "после следственных мер с ними свяжутся".

Около 19 часов по киевскому времени задержанного Куртумера Чалгозова отпустили.

После возвращения мужчина рассказал, что его в наручниках и с завязанными глазами посадили в автомобиль и отвезли, вероятно, в Симферополь. Там его допрашивали по делу о взрыве газопровода в селе Перевальное, в котором обвиняют первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых. Но мужчина сказал, что не владеет информацией об этих событиях.

Кроме того, ему сообщили, что его ждет повторный допрос в ближайшее время.

Напомним, 6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джеляла на два месяца. ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар – двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемовых – в подрыве газопровода в селе Перевальное.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с "признаниями" братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что показания против себя они дали по принуждению: сотрудники роSSийской спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

28 октября суд продолжил арест Джелялову до 23 января в следующем году. Решение принял судья подконтрольного РоSSии Киевского районного суда Симферополя Евгений Пронин. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Полозов заявил, что это постановление будет обжаловано стороной защиты. Джелялова не доставили на судебное заседание, поскольку он до сих пор находился на экспертизе в психиатрической больнице.

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