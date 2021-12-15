Корниенко прокомментировал заявление Богдана о зарплатах в конвертах ”слугам народа”

"Все, кто что-то видели, слышали и имеют на руках, могут идти в Национальное антикоррупционное бюро".

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко прокомментировал заявление бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что депутатам монобольшинства якобы платят в конвертах за нужные голосования и взимают штрафы за отказ давить кнопки "за" необходимые законопроекты.

В комментарии журналистам в кулуарах парламента Корниенко сказал, что "все, кто что-то видели, слышали и имеют на руках, могут идти в Национальное антикоррупционное бюро".

"Штрафы есть, согласно Регламенту, за неголосование. И есть внесенный, кстати, законопроект, чтобы отменить это, но Регламентный комитет категорически против", – отметил он.

Корниенко сказал также, что его не вызывали на допрос в НАБУ по делу о возможных теневых зарплатах нардепам. Депутат говорит, что ему деньги никто не предлагал, и сам он их никому не платил, но несколько раз он попадал под официальный штраф.

Отметим, что Богдан в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что нардепам якобы дают "черный кэш" некоторые представители бизнеса, а депутатам "Слуги народа" "он слышал, что платят".