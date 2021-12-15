В Раде журналистам загородили единственный экран с трансляцией из зала

В Верховной Раде журналистам загородили единственный экран с трансляцией из зала. Звук уменьшили.

"В кулуарах теперь невозможно слушать Раду", – сообщила специальный корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Напомним, в начале сентября кулуары Верховной Рады частично открыли для прессы. Однако часть второго парламентского этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для СМИ .

Кулуары парламента закрыли с началом распространения коронавируса в Украине. В само здание Рады с марта стали пускать по новым правилам: только один журналист издания или одна съемочная группа от канала. Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября 2020 г., однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.