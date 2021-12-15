В Раде журналистам загородили единственный экран с трансляцией из зала
"В кулуарах теперь невозможно слушать Раду".
В Верховной Раде журналистам загородили единственный экран с трансляцией из зала. Звук уменьшили.
"В кулуарах теперь невозможно слушать Раду", – сообщила специальный корреспондент LB.ua.
Напомним, в начале сентября кулуары Верховной Рады частично открыли для прессы. Однако часть второго парламентского этажа, где обычно выходят из зала депутаты "Слуги народа", ограничили для СМИ.
Кулуары парламента закрыли с началом распространения коронавируса в Украине. В само здание Рады с марта стали пускать по новым правилам: только один журналист издания или одна съемочная группа от канала. Журналисты должны были вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады с началом новой пленарной сессии 1 сентября 2020 г., однако ухудшение эпидемической ситуации заставило руководство парламента отказаться от этой идеи.
В начале октября журналисты, работающие в Верховной Раде, начали собирать подписи за увеличение количества аккредитационных карточек для СМИ, позволяющих работать в кулуарах второго этажа. Представители СМИ просили зарезервировать по две красные карточки съемочных групп телеканалов и по одной – для репортеров.