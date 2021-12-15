Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назначил руководителя детективов округа Нассау Кишант Сьюэлл первой женщиной-комиссаром полиции Нью-Йорка.

Как сообщает New York Post, 49-летняя Сьюэлл станет первой женщиной, которая возглавит департамент за 176 лет.

"Кишант Сюэлл доказала, что является борцом с преступностью, обладает опытом и эмоциональным интеллектом, чтобы дать нью-йоркцам необходимую им безопасность, а также справедливость, которой они заслуживают", - заявил Адамс, бывший полицейский.

Кишант Сюэлл 25 лет работает в правоохранительных органах. В 2020 году она возглавляла детективный отдел полиции в округе Нассау (штат Нью-Йорк), где ей подчинялись чуть более 350 человек. Теперь под ее руководством будут служить 52 тыс. человек.

В начале ноября стало известно, что кандидат от Демократической партии США Эрик Адамс выиграл выборы мэра Нью-Йорка. 61-летний Адамс был президентом одного из районов Нью-Йорка – Бруклина. Он также был сенатором штата Нью-Йорк в 2007-2013 годах, а до этого более 20 лет служил в полиции. Адамс стал вторым афроамериканцем-мэром крупнейшего города США .

Как сообщалось, на выборах в муниципальный совет Нью-Йорка победила уроженка Черновцов Инна Верникова. Она баллотировалась от Республиканской партии.