Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина

Кишант Сюэлл 25 лет работает в правоохранительных органах.

Полицию Нью-Йорка впервые возглавит женщина
Кішант Сюелл
Фото: bronx.news12.com

Новоизбранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назначил руководителя детективов округа Нассау Кишант Сьюэлл первой женщиной-комиссаром полиции Нью-Йорка.

Как сообщает New York Post, 49-летняя Сьюэлл станет первой женщиной, которая возглавит департамент за 176 лет.

"Кишант Сюэлл доказала, что является борцом с преступностью, обладает опытом и эмоциональным интеллектом, чтобы дать нью-йоркцам необходимую им безопасность, а также справедливость, которой они заслуживают", - заявил Адамс, бывший полицейский.

Кишант Сюэлл 25 лет работает в правоохранительных органах. В 2020 году она возглавляла детективный отдел полиции в округе Нассау (штат Нью-Йорк), где ей подчинялись чуть более 350 человек. Теперь под ее руководством будут служить 52 тыс. человек.

В начале ноября стало известно, что кандидат от Демократической партии США Эрик Адамс выиграл выборы мэра Нью-Йорка. 61-летний Адамс был президентом одного из районов Нью-Йорка – Бруклина. Он также был сенатором штата Нью-Йорк в 2007-2013 годах, а до этого более 20 лет служил в полиции. Адамс стал вторым афроамериканцем-мэром крупнейшего города США.

Как сообщалось, на выборах в муниципальный совет Нью-Йорка победила уроженка Черновцов Инна Верникова. Она баллотировалась от Республиканской партии.

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