В КНДР в возрасте 101 года умер брат Ким Ир Сена

Информации о причине и точной дате смерти Ким Эн Чжу нет.

Младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена – Ким Эн Чжу – умер в возрасте 101 года.

Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Информации о причине и точной дате смерти нет. Отмечается, что нынешний лидер страны Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью Ким Эн Чжу.

Ким Эн Чжу родился в 1920 году и после прихода старшего брата к власти занимал ряд руководящих постов. Он возглавлял влиятельный организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году в этой должности его сменил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. В 1993 году Ким Эн Чжу стал членом Политбюро, а пять лет спустя занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).

Основатель КНДР Ким Ир Сен скончался в 1994 году в возрасте 82 лет. После этого к власти в стране пришел его сын Ким Чен Ир, скончавшийся 17 декабря 2011 года в 69-летнем возрасте от сердечного приступа. Тела северокорейских вождей покоятся в бывшем президентском дворце Кимсусан. Политбюро центрального комитета властной Трудовой партии Северной Кореи называет усыпальницу северокорейских вождей "священным храмом идей чучхе".

Преемником Ким Чен Ира стал его младший сын Ким Чен Ын. Политбюро ЦК ТПК 30 декабря 2011 года официально назначило его верховным главнокомандующим северокорейскими вооруженными силами.