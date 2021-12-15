Семья Гогилашвили и Левченко получила охрану СБУ, - Bihus.Info

Помощнице президента и заместителю министра по должности госохрана не положена.

Семья Гогилашвили и Левченко получила охрану СБУ, - Bihus.Info

Семья помощницы президента Марии Левченко и бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили получила охрану СБУ, несмотря на то, что она не предусмотрена для них по должностям.

Об этом сообщает Bihus.Info.

В ноябре съемочная группа Bihus.Info зафиксировала возле комплекса "Парковый", где проходило заседание президентской фракции "Слуга народа", автомобиль Chevrolet Suburban. Из автомобиля вышел мужчина, за ним – мальчик.

Мальчик уехал из "Паркового" уже на другом автомобиле – серой Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко – секретаря Владимира Зеленского.

А вот номерной знак автомобиля, который привез мальчика в Парковый, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter. Партия таких в 2019 году поступила на баланс СБУ.

В мужчине, вышедшем из машины перед мальчиком, источники издания в правоохранительных органах узнали сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ.

Редакция Bihus.Info обратилась с запросом в Службу безопасности Украины. Из официального ответа СБУ на запрос Bihus.Info следует, что семье Левченко-Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.

«В ответ на ваш запрос указываем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе", - сообщили в СБУ.

Кроме ответа СБУ, редакция также получила подтверждение из другого правоохранительного органа, что семье Гогилашвили предоставлена охрана "Альфы".

"Альфа" СБУ может охранять участников уголовного производства. Этим иногда пользуются как щелью чиновники, которым не предусмотрена госохрана. В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни. Помощнице президента и заместителю министра по должности госохрана не положена", - говорится в материале.

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