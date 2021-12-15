Семья Гогилашвили и Левченко получила охрану СБУ, - Bihus.Info

Помощнице президента и заместителю министра по должности госохрана не положена.

Семья помощницы президента Марии Левченко и бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили получила охрану СБУ , несмотря на то, что она не предусмотрена для них по должностям.

Об этом сообщает Bihus.Info.

В ноябре съемочная группа Bihus.Info зафиксировала возле комплекса "Парковый", где проходило заседание президентской фракции "Слуга народа", автомобиль Chevrolet Suburban. Из автомобиля вышел мужчина, за ним – мальчик.

Мальчик уехал из "Паркового" уже на другом автомобиле – серой Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко – секретаря Владимира Зеленского.

А вот номерной знак автомобиля, который привез мальчика в Парковый, закреплен за автомобилем Volkswagen Transporter. Партия таких в 2019 году поступила на баланс СБУ .

В мужчине, вышедшем из машины перед мальчиком, источники издания в правоохранительных органах узнали сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ .

Редакция Bihus.Info обратилась с запросом в Службу безопасности Украины. Из официального ответа СБУ на запрос Bihus.Info следует, что семье Левченко-Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.

«В ответ на ваш запрос указываем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной. Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе", - сообщили в СБУ .

Кроме ответа СБУ , редакция также получила подтверждение из другого правоохранительного органа, что семье Гогилашвили предоставлена охрана "Альфы".