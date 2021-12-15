Закон о местных государственных администрациях Рада рассмотрит с 17 января, затем – закон о столице

Законопроект о местных государственных администрациях планируют рассмотреть на следующей пленарной неделе, которая начнется с 17 января.

Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в кулуарах парламента.

"Мне хотелось бы, чтобы мы до конца сессии этот долг закрыли, и дальше на его базе уже принимается закон о Киеве ", - отметил он.

Напомним, что законопроект о столице связан с проектом закона о местных государственных администрациях (МГА). В ноябре Александр Корниенко заявил, что до принятия законопроекта о столице во втором чтении парламент будет рассматривать проект о МГА.

"Мы хотели бы сначала проголосовать 4298 – законопроект о местных государственных администрациях, который закладывает фундаментальные устои по работе глав местных государственных администраций, на которых будет базироваться предложение по закону о столице относительно переформатирования работы главы КГГА в работу такого похожего на префекта чиновника. А законно избранный мэр будет продолжать выполнять свои делегированные функции, в частности, реформировать качественно сферу общественного транспорта", – сказал он.

Оба документа сначала хотели рассматривать по спецпроцедуре – то есть только с приоритетными правками. Однако согласия на это в парламентском зале не нашлось, так что фракции и группы договорились снять около 90% правок и рассматривать их по обычным процедурам.

Член профильного комитета Виталий Безгин говорил, что относительно голосования сначала законопроекта о местных государственных администрациях, а уже потом – о столице, была договоренность с европейскими партнерами.

Он также сказал, что в зале хватило бы голосов за применение спецпроцедуры к законопроекту о столице, а по аналогичной процедуре с законопроектом об администрациях "были нюансы" – одна из депутатских фракций или групп выступила против.

По информации источников LB, именно группа "За будущее" не давала голоса за спецпроцедуру по законопроекту о местных администрациях. Однако была договоренность, что они будут голосовать за оба закона (и о столице) в целом.

Законопроект о столице – один из самых дискуссионных – разделяет полномочия мэра Киева и главы КГГА. Столичная власть выступает против него и считает, что его принятие угрожает городу "управленческим хаосом".

В монобольшинстве утверждают, что мэр Киева Виталий Кличко не лишится своих полномочий, а будет заниматься именно тем, чем должен заниматься мэр города. Оба законопроекта хотели принять до Нового года, однако затем вопрос перенесли на январь. Один из собеседников LB.ua называет причиной отсрочки рассмотрения нехватку времени.

"Нет времени на законопроект о местных государственных администрациях, нужно 5 часов в зале или внеочередное заседание. А это нереалистично, потому что во вторник заседание будет до 17-18:30, а в четверг – до исчерпания вопроса локализации. Будем рассматривать в январе", – сообщил источник.

Другие собеседники издания объясняют, что рассмотрение законопроектов откладывают из-за нехватки голосов. Монобольшинство не располагает необходимыми 226 "за", а группа "За будущее", которая часто "выручала" "Слугу народа" своей поддержкой законопроектов, пока не готова голосовать.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о столице "не переносится, а готовится комитетом". По его словам, последнюю пленарную неделю отвели под рассмотрение неотложных вопросов, а "киевские" документы в порядке очередности перешли на следующий месяц.