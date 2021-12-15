Зеленский отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства
Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств – членов ЕС.
Президент Владимир Зеленский 15-16 декабря будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где пройдет саммит Восточного партнерства.
В мероприятии примут участие президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Также отмечается, что Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.
Напомним, в начале декабря глава ОПУ Андрей Ермак говорил, что Зеленский должен встретиться в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.
Страны Восточного партнерства – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина + Евросоюз.
Вчера делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства. В заявлении говорится, что Восточное Партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами Восточной Европы.