Зеленский отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства

Президент Владимир Зеленский 15-16 декабря будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где пройдет саммит Восточного партнерства.

В мероприятии примут участие президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Также отмечается, что Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

Напомним, в начале декабря глава ОПУ Андрей Ермак говорил, что Зеленский должен встретиться в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Страны Восточного партнерства – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина + Евросоюз .