Зеленский отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства

Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств – членов ЕС.

Зеленский отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 15-16 декабря будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе, где пройдет саммит Восточного партнерства.

В мероприятии примут участие президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, лидеры государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Также отмечается, что Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО.

Напомним, в начале декабря глава ОПУ Андрей Ермак говорил, что Зеленский должен встретиться в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Страны Восточного партнерства – Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина + Евросоюз.

Вчера делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства. В заявлении говорится, что Восточное Партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами Восточной Европы.

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