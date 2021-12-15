Италия продлила чрезвычайное положение, введенное из-за COVID-19

Срок его действия истекал в конце декабря.

Италия продлила чрезвычайное положение, введенное из-за COVID-19
Фото: Олександр Рудоманов

Правительство Италии продлил до 31 марта чрезвычайное положение, введенное в прошлом году в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Чрезвычайное положение, введенное в январе прошлого года, дает центральным властям большие полномочия, облегчая бюрократические процедуры. Срок его действия истекает в конце декабря.

Минздрав страны также принял решение, согласно которому с 16 декабря по 31 января все приезжающие в Италию из стран ЕС должны проходить COVID-тест. Это требование уже действует для многих стран, не входящих в ЕС.

Те, кто не был вакцинирован от коронавируса, должны проходить пятидневный карантин по прибытии.

С февраля 2020 года в Италии зарегистрировано 135 049 смертей, связанных с коронавирусом. Это второй по величине показатель среди стран Европы и девятый в мире.

Напомним, ранее Румуния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии.

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