Угроза со стороны РФ постоянна, но ситуация под контролем, - Данилов

По словам секретаря СНБО, роSSийские войска постоянно проводят учения вблизи украинских границ, однако большой угрозы в этом сегодня нет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что угроза со стороны РоSSийской Федерации постоянно, однако ситуация находится под контролем.

Об этом он заявил на брифинге в Офисе президента во вторник, информирует “Интерфакс-Украина”.

"Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Конечно, есть. Она постоянна. Начиная с 2014 года мы находимся в активной фазе выяснения отношений с РоSSийской Федерацией. И это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Что сегодня есть: мы отслеживаем ситуацию. Она под контролем", – сказал Данилов.

По его словам, роSSийские войска постоянно проводят учения вблизи украинских границ, однако большой угрозы в этом сегодня нет.

"Обучение они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это так не обращали внимания. Что касается наличия и перемещения техники, то они делают это постоянно. Они постоянно устанавливают те или иные лагеря, но в этих лагерях сегодня нет того количества людей, которое позволяло бы считать, что есть большая угроза. Но это не значит, что этого не будет происходить завтра", - подчеркнул он.

Напомним, западные СМИ , политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ , вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.