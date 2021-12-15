Украина, Грузия, Литва и Польша приняли общую декларацию перед саммитом Восточного партнерства

Стороны констатировали, что внедрение реформ является ключевым в процессе евроинтеграции стран-партнеров.

Украина, Грузия, Литва и Польша приняли общую декларацию перед саммитом Восточного партнерства
Фото: open.by

Делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства.

Текст документа есть в распоряжении LB.ua. В заявлении говорится, что Восточное партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами Восточной Европы. Однако перед странами встают новые вызовы, с которыми необходимо справиться для того, чтобы формат продолжал эффективно выполнять свои задачи.

"Мы поддерживаем принцип политики открытых дверей по поводу перспективы членства в Союзе. Статья 49 Договора о Европейском Союзе остается основным законом Европейского Союза и полностью распространяется на страны Восточного партнерства, желающие это сделать, и это отвечает критериям, включая Ассоциированное трио (трехсторонний формат усиленного сотрудничества). между Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в Европейский Союз - ред.). Этот принцип следует отразить в конкретных шагах до начала процесса вступления", - говорится в заявлении.

Стороны констатировали, что внедрение реформ является ключевым в процессе евроинтеграции стран-партнеров.

"Мы приветствуем принцип дифференциации и создания Ассоциированного трио как наиболее приближенной группы к европейской интеграции в странах Восточного партнерства: Грузии, Молдовы и Украины. Мы апеллируем к Европейскому Союзу, чтобы наполнить вышеупомянутую формулу содержанием, включив эти страны в программы и политики ЕС, включая конкретные области безопасности и секторы сотрудничества, как, например, создание общей зоны роуминга и дальнейшая интеграция с внутренним рынком ЕС», - говорится в заявлении.

Стороны призвали к налаживанию диалога между Комитетами по правам человека демократически избранных парламентов стран Восточного партнерства. Диалог должен состоять из регулярных встреч, с разработкой и представлением Комиссией в начале каждого председательства в ЕС отчетов о состоянии отношений между Европейским Союзом и Восточным партнерством, а также отчетами о нарушении прав человека в оккупированных и/или подконтрольных РоSSии территориях Грузии, Молдовы и Украины. а также Белоруссии. Эти отчеты вместе с рекомендациями по дальнейшим действиям должны быть представлены председательствующему в Совете ЕС, Европейскому парламенту, Европейской комиссии, а также в области прав человека ООН, парламентским ассамблеям ОБСЕ и Совету Европы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерстваЗеленский отправляется в Брюссель на саммит Восточного партнерства
Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить УкраинуМакрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить Украину
Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороныУкраина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны
Порошенко передал батальонный комплекс видеонаблюдения 25-й ОПГБр в АвдеевкеПорошенко передал батальонный комплекс видеонаблюдения 25-й ОПГБр в Авдеевке
Госавиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в Борисполе передали МининфраструктурыГосавиапредприятие "Украина" и недостроенный терминал в Борисполе передали Мининфраструктуры
Грузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы СаакашвилиГрузия предъявила обвинение бывшему начальнику одесской полиции по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили
Резников: Украина подала США список потребностей для ВСУ и получила положительные сигналыРезников: Украина подала США список потребностей для ВСУ и получила положительные сигналы
Украина закупила у НАТО партию антидроновых ружей, - РезниковУкраина закупила у НАТО партию антидроновых ружей, - Резников
С весны Украина и Франция планируют начать серию обменов визитами для развития межрегионального сотрудничестваС весны Украина и Франция планируют начать серию обменов визитами для развития межрегионального сотрудничества
Украина, Литва и Грузия договорились совместно бороться с киберугрозамиУкраина, Литва и Грузия договорились совместно бороться с киберугрозами
Последние новости
Подгружаем последние новости