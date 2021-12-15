Украина, Грузия, Литва и Польша приняли общую декларацию перед саммитом Восточного партнерства

Делегации комитетов иностранных дел парламентов Грузии, Литвы, Польши и Украины приняли совместную декларацию перед саммитом Восточного партнерства.

Текст документа есть в распоряжении LB.ua. В заявлении говорится, что Восточное партнерство остается ведущей платформой для углубления отношений между Евросоюзом и странами Восточной Европы. Однако перед странами встают новые вызовы, с которыми необходимо справиться для того, чтобы формат продолжал эффективно выполнять свои задачи.

"Мы поддерживаем принцип политики открытых дверей по поводу перспективы членства в Союзе. Статья 49 Договора о Европейском Союзе остается основным законом Европейского Союза и полностью распространяется на страны Восточного партнерства, желающие это сделать, и это отвечает критериям, включая Ассоциированное трио (трехсторонний формат усиленного сотрудничества). между Грузией, Молдовой и Украиной по интеграции в Европейский Союз - ред.). Этот принцип следует отразить в конкретных шагах до начала процесса вступления", - говорится в заявлении.

Стороны констатировали, что внедрение реформ является ключевым в процессе евроинтеграции стран-партнеров.

"Мы приветствуем принцип дифференциации и создания Ассоциированного трио как наиболее приближенной группы к европейской интеграции в странах Восточного партнерства: Грузии, Молдовы и Украины. Мы апеллируем к Европейскому Союзу, чтобы наполнить вышеупомянутую формулу содержанием, включив эти страны в программы и политики ЕС , включая конкретные области безопасности и секторы сотрудничества, как, например, создание общей зоны роуминга и дальнейшая интеграция с внутренним рынком ЕС », - говорится в заявлении.