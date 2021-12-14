Генеральный секретарь НАТО анонсировал встречу с Зеленским

Встреча состоится 16 декабря в Брюсселе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 16 декабря в Брюсселе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В релизе на сайте Альянса сообщается, что по итогам встречи Столтенберг и Зеленский выступят с заявлениями.

"В четверг, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет президента Украины Владимира Зеленского. После встречи генеральный секретарь и президент выступят с общим заявлением для печати в штаб-квартире НАТО", – говорится в сообщении.

Брифинг Зеленского и Столтенберга запланирован на 11:15 по Киеву .

Ранее в интервью La Repubblica Владимир Зеленский прокомментировал требование Путина отказаться от НАТО. По мнению украинского президента, "странно слышать от роSSийской стороны прошение о гарантиях".

Напомним, РоSSия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.