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2021-12-14
Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с премьером Италии
Обмен мнениями произошел 14 декабря.
Фото: пресслужба президента
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили шаги по деэскалации и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Об разговоре с итальянским премьером сообщил Владимир Зеленский.
"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал президент в Twitter.
Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить Украину.