Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили шаги по деэскалации и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об разговоре с итальянским премьером сообщил Владимир Зеленский.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал президент в Twitter .

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить Украину.