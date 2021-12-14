Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с премьером Италии

Обмен мнениями произошел 14 декабря.

Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины с премьером Италии
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили шаги по деэскалации и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Об разговоре с итальянским премьером сообщил Владимир Зеленский.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги по ее деэскалации и мирному урегулированию на Донбассе. Благодарен за твердую поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал президент в Twitter.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить Украину.

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