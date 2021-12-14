Данилов прогнозирует следующую волну COVID-19 на вторую половину февраля и настаивает на бустерной дозе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует следующую волну заболеваемости COVID-19 на 15-20 февраля 2022 года в случае низкого уровня вакцинации в Украине.

Об этом Данилов заявил на брифинге в Офисе президента во вторник, 14 декабря.

"Мы настаиваем на том, что нам нужно внедрять бустерную дозу, и начинать нужно со стариков, предлагать людям, чтобы они третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому медленно относиться, то можно спрогнозировать, что с 15-20 февраля мы будем иметь начало следующей волны заболеваемости", – цитирует секретаря СНБО агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, необходимо увеличивать уровень вакцинации до 300 тыс. в сутки.

"Если уровень вакцинирования у нас будет на уровне 75-80% населения, мы можем гораздо проще проходить заболеваемость", – сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что к середине января следующего года угроз, связанных с заболеваемостью новым штаммом СOVID-19, ожидать не стоит.

"Мы от него (омикрона – ред.) никуда не уйдем, потому что он уже есть на наших границах... Мы считаем, что до 15-20 января у нас не будет никаких угроз, связанных с заболеваниями. Но речь идет о том, что людям нужно вакцинироваться», – подчеркнул Данилов.

Напомним, по прогнозам СНБО, штамм коронавируса омикрон может появиться в Украине на этой неделе.