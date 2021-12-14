Данилов прогнозирует следующую волну COVID-19 на вторую половину февраля и настаивает на бустерной дозе

Секретарь СНБО считает необходимым увеличение уровня вакцинации.

Данилов прогнозирует следующую волну COVID-19 на вторую половину февраля и настаивает на бустерной дозе
Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует следующую волну заболеваемости COVID-19 на 15-20 февраля 2022 года в случае низкого уровня вакцинации в Украине.

Об этом Данилов заявил на брифинге в Офисе президента во вторник, 14 декабря.

"Мы настаиваем на том, что нам нужно внедрять бустерную дозу, и начинать нужно со стариков, предлагать людям, чтобы они третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому медленно относиться, то можно спрогнозировать, что с 15-20 февраля мы будем иметь начало следующей волны заболеваемости", – цитирует секретаря СНБО агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, необходимо увеличивать уровень вакцинации до 300 тыс. в сутки.

"Если уровень вакцинирования у нас будет на уровне 75-80% населения, мы можем гораздо проще проходить заболеваемость", – сказал Алексей Данилов.

Он добавил, что к середине января следующего года угроз, связанных с заболеваемостью новым штаммом СOVID-19, ожидать не стоит.

"Мы от него (омикрона – ред.) никуда не уйдем, потому что он уже есть на наших границах... Мы считаем, что до 15-20 января у нас не будет никаких угроз, связанных с заболеваниями. Но речь идет о том, что людям нужно вакцинироваться», – подчеркнул Данилов.

Напомним, по прогнозам СНБО, штамм коронавируса омикрон может появиться в Украине на этой неделе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Появилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в КиевеПоявилось видео нового скандала с Гогилашвили – на этот раз с патрульными в Киеве
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую прививку против ковида, - МинздравОколо 110 тысяч украинцев просрочили вторую прививку против ковида, - Минздрав
Кассация в Верховном Суде по делу Стерненко и Демчука назначена на 10 февраляКассация в Верховном Суде по делу Стерненко и Демчука назначена на 10 февраля
Ляшко объявил о дополнительной прививке от COVID-19 для групп рискаЛяшко объявил о дополнительной прививке от COVID-19 для групп риска
"Украинская правда" обнародовала вторую часть расследования о праздновании дня рождения Ермака"Украинская правда" обнародовала вторую часть расследования о праздновании дня рождения Ермака
НАН: волна COVID-19 в Украине идет на убыль, но омикрон может изменить ситуациюНАН: волна COVID-19 в Украине идет на убыль, но омикрон может изменить ситуацию
Дело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей до 4 февраляДело Гандзюк: подозреваемых оставили под стражей до 4 февраля
Данилов: народ Украины способен дать адекватный ответ агрессоруДанилов: народ Украины способен дать адекватный ответ агрессору
В Украине пока не планируют делать третьи прививки от COVID-19, - ЛяшкоВ Украине пока не планируют делать третьи прививки от COVID-19, - Ляшко
Минздрав прогнозирует, что к Новому году волна COVID-19 уйдет из УкраиныМинздрав прогнозирует, что к Новому году волна COVID-19 уйдет из Украины
Словакия вводит двухнедельный карантин из-за всплеска COVID-19Словакия вводит двухнедельный карантин из-за всплеска COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости