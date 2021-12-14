США не будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах с РоSSией, – замгоссекретаря

Никаких решений или обсуждений по Украине не будет без участия Украины.

Цель Соединенных Штатов – поддержать Украину и добиться, чтобы никакие переговоры о стране не велись без ее участия. Заявления о том, что США могут подталкивать Украину к уступкам в переговорах с Россией , являются чистой дезинформацией.

Об этом заявила заместительница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид. Ее видеообращение опубликовало посольство США в Украине.

Карен Донфрид подчеркнула, что прибыла в Киев , чтобы подтвердить поддержку США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Она сказала, что США тесно сотрудничают с Украиной и Россией , чтобы "перенацелить их внимание на выполнение Минских договоренностей и найти путь мирного разрешения конфликта".

По словам замгоссекретаря США , в Вашингтоне прислушались к просьбе украинских коллег, которые попросили США активнее участвовать в дипломатических усилиях по возобновлению мирного процесса.

Донфрид напомнила: американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнули, что никаких решений или обсуждений об Украине не будет без участия Украины.

"Мнение о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах с Россией – чистая дезинформация, и к ней нужно относиться как к такой. Правда в том, что мы объединились с Украиной, нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в наших усилиях решить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не являются уступкой.

Карен Донфрид напомнила, что США заявили РоSSии "четко и прямо, публично и частно", что, если она не согласится на диалог и прибегнет к агрессии против Украины, то США будут принимать серьезные меры, к которым сознательно не прибегали в 2014 году. Она намерена повторить эти послания в ходе переговоров в Москве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Карен Донфрид, чтобы скоординировать позиции двух стран накануне визита заместителя госсекретаря в Москву.