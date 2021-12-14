75% роSSиян считают вероятной войну с Украиной, – опрос

Половина опрошенных уверена, что инициатором эскалации конфликта являются США.

75% россиян считают вероятной войну с Украиной, – опрос
Фото: Міноборони РФ

75% россиян допускают, что напряженность на роSSийско-украинской границе может перерасти в войну.

Таковы данные опроса, проведенного роSSийским "Левада-центром", сообщает "Новая газета".

Среди тех, кто не исключает такой возможности, только 3% уверены, что война неизбежна. 36% респондентов считают, что это вполне возможно, а 38% назвали подобный результат событий маловероятным.

Еще 15% исключают возможность вооруженного конфликта между двумя государствами.

Половина опрошенных уверена, что инициатором эскалации конфликта являются США и другие страны НАТО.

Такого мнения чаще всего (61%) придерживаются россияне 55 лет и старше. Также в этом уверены около четверти (24%) респондентов 18-24 лет.

16% респондентов считают, что в обострении ситуации виновата Украина. Среди опрошенных до 24 лет такого мнения придерживаются 20% людей.

Еще 4% респондентов заявили, что конфликт обостряет РоSSия, 3% назвали инициатором напряженности боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, согласно результатам опроса "Рейтинга", 72% украинцев считают РоSSию враждебным государством, 48% - Беларусь.

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