Экс-судью Чауса госпитализировали, – адвокат

Диагноз в суде не объявили, потому что это медицинская тайна.

Адвокат Александр Короленко сообщил, что его подзащитный бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус сегодня, 14 декабря, госпитализирован.

Об этом было объявлено на заседании Верховного суда по борьбе с коррупцией, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Екатерина Петренко

Николай Чаус не явился в суд. Его адвокат попросил отложить заседание и предоставил консультативное заключение государственного медицинского учреждения, направление о взятии на учет и госпитализацию и медицинскую карточку стационарного больного.

Диагноз в суде не объявили, потому что это медицинская тайна.

"Во время общения с лечащим врачом стало известно, что продолжительность пребывания в стационаре – около двух недель. Вчера обсудили и приняли решение, что будет хирургическое вмешательство, если несколько дней терапевтического лечения не помогут", – сообщил защитник Николая Чауса.

Суд также обратится в медицинское учреждение, чтобы установить, мешает ли болезнь Чаусу приходить в суд на заседание.

Следующее судебное заседание состоится 21 декабря.

Напомним, судью Чауса уличили на получении 150 тыс. долларов взятки в августе 2016 года. Деньги он якобы получил за условный срок для 74-летней пенсионерки, торговавшей димедролом и другими наркотическими веществами. Пенсионерке угрожало 10-12 лет лишения свободы по статьям о незаконной покупке, хранении и сбыте наркотиков. Но Чаус применил статью 69 Уголовного кодекса, предусматривающую более мягкое наказание, и дал ей пять лет условно.

Вырученные деньги судья Чаус засунул в стеклянные банки, одну из которых успел закопать.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности, но воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый судья скрылся за границу. До апреля 2021 года Чаус находился в Молдове, когда его похитили неизвестные в Кишиневе.

30 июля Чаус в самих трусах нашелся в одном из сел Винницкой области, откуда его увезли в Киев сотрудники СБУ. Он находится под ее охраной.

4 августа ВАКС избрал экс-судье меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронное средство контроля (браслет). На первое судебное заседание Чаус пришел в бронежилете.

Высший антикоррупционный суд 7 декабря перенес на неделю заседание по делу, потому что защита заявила, что Чаус потерял слух.

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