Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

Дату визита президента Франции в Киев пока уточняют.

Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РоSSии Владимир Путин провели телефонный разговор. Одной из тем переговоров была ситуация вокруг Украины.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

На сайте Кремля сообщается, что Путин пожаловался президенту Франции на якобы нарушение минских соглашений со стороны Украины. Президент РФ утверждает, что Киев обостряет обстановку на линии столкновения при "попустительстве ряда западных стран", которые к тому же "накачивают Украину современным оружием".

Кроме того, Путин заявил о необходимости наработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих вступление Украины в НАТО.

Пресс-служба Елисейского дворца о разговоре президентов Франции и РФ пока не сообщала.

Напомним, Макрон намерен посетить Украину. Елисейский дворец определяет дату официального визита.

Французский президент активно выступает в поддержку Украины на фоне роSSийской агрессии. Во время недавнего разговора с президентом РФ он заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.

10 декабря президенты Франции и Украины провели телефонный разговор. Стороны обсудили разблокировку нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы.

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