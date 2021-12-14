Рада узаконила цифровые удостоверения УБД
Электронное удостоверение ветерана будет использоваться на уровне с бумажным.
Верховная Рада 14 декабря приняла в целом законопроект №5694, предусматривающий создание Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения ветерана.
Это решение было поддержано 310 народными депутатами.
Закон закрепляет на законодательном уровне возможность использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, лица, на которое распространяется закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (е-Удостоверение ветерана).
Также предусмотрено налаживание автоматизированного информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.
По оценкам авторов законопроекта, в Украине насчитывается около 1,2 миллиона ветеранов войны. Вести электронную базу данных украинских ветеранов будет Министерство по делам ветеранов.
В ноябре 2021 года вице-президент Apple Марк Леннон сообщил, что Министерство по делам ветеранов будет сотрудничать с американской компанией по диджитализации украинских ветеранских сервисов и развитию системы психологической реабилитации.