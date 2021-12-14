Рада узаконила цифровые удостоверения УБД

Электронное удостоверение ветерана будет использоваться на уровне с бумажным.

Верховная Рада 14 декабря приняла в целом законопроект №5694, предусматривающий создание Единого государственного реестра ветеранов и электронного удостоверения ветерана.

Это решение было поддержано 310 народными депутатами.

Закон закрепляет на законодательном уровне возможность использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, лица, на которое распространяется закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (е-Удостоверение ветерана).

Также предусмотрено налаживание автоматизированного информационного обмена между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

По оценкам авторов законопроекта, в Украине насчитывается около 1,2 миллиона ветеранов войны. Вести электронную базу данных украинских ветеранов будет Министерство по делам ветеранов.