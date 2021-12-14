Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны

Министр обороны Алексей Резников с 13 декабря находится с официальным визитом в Швеции.

Украина и Швеция продолжают сотрудничество в области обороны. Сегодня, 14 декабря, министры обороны двух стран Алексей Резников и Петер Гульквист подписали новое соглашение.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Об этом сообщил глава Министерство обороны Украины.

"В дополнение к продуктивному диалогу, подписано новое соглашение с министром Петером Гульквистом. Я благодарен за всеобъемлющую поддержку и укрепление двусторонних отношений", - написал Резников в твиттере .

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Стоит добавить, что министр обороны Алексей Резников с 13 декабря находится с официальным визитом в Швеции.