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2021-12-14
Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны
Министр обороны Алексей Резников с 13 декабря находится с официальным визитом в Швеции.
Украина и Швеция продолжают сотрудничество в области обороны. Сегодня, 14 декабря, министры обороны двух стран Алексей Резников и Петер Гульквист подписали новое соглашение.
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
Об этом сообщил глава Министерство обороны Украины.
"В дополнение к продуктивному диалогу, подписано новое соглашение с министром Петером Гульквистом. Я благодарен за всеобъемлющую поддержку и укрепление двусторонних отношений", - написал Резников в твиттере.
Фото: twitter.com/oleksiireznikov
Стоит добавить, что министр обороны Алексей Резников с 13 декабря находится с официальным визитом в Швеции.