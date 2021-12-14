Белорусского политзаключенного Тихановского приговорили к 18 годам колонии усиленного режима

Еще пятеро политзаключенных получили от 14 до 16 лет тюрьмы.

Суд в Гомеле приговорил мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима.

По этому делу осуждены еще пять обвиняемых. Они получили от 14 до 16 лет, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Среди осужденных – внештатный консультант белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик. Он получил 15 лет колонии усиленного режима. Такой же приговор был оглашен блогеру Владимиру Цыгановичу.

Члены команды Тихановского: Артем Саков и Дмитрий Попов, – приговорены к 16 годам заключения.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич получил 14 лет за решеткой.

Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков. Такими закрытый суд признал протесты против результатов белорусских президентских выборов 2020 года.

Часть заключенных признали виновными в разжигании социальной розни. Тихановского – в препятствовании работе Центральной комиссии по выборам.

Приговоры были оглашены в помещении Гомельского следственного изолятора №3. Судебный процесс был закрыт, длился почти пять месяцев – с 24 июня.

Детали процесса скрывали от общества. Все адвокаты, участвовавшие в деле, подписали соглашение о неразглашении. Известно только, что Статкевич отказался от участия в процессе и был судим без его присутствия.

Сергей Тихановский – белорусский блоггер, автор канала You Tube "Страна для жизни", в котором он открыто говорил о проблемах, которые есть в Беларуси. Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом в президенты. 29 мая, вероятно, в результате милицейской провокации произошли столкновения на собрании в Гродно. Сергей Тихановский был задержан и с тех пор находится под стражей. Он признан политзаключенным.

Белорусский журналист, основатель оппозиционного телеграмм-канала " Беларусь головного мозга" Игорь Лосик объявил сухую голодовку и попытался порезать руки на глазах у следователя после того, как ему предъявили новое обвинение. Лосик был арестован 25 июня прошлого года по обвинению в "подготовке к нарушению общественного порядка". В середине декабря его обвинили еще и в "подготовке к участию в массовых беспорядках". Тогда он объявил голодовку, которую держал 41 день.

Николай Статкевич – лидер Белорусской социал-демократической партии. Один из основателей общественного объединения "Белорусское объединение военных". Кандидат по техническим наукам, подполковник запаса.