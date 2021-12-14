Нардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 году

На следующий год запланировано 10 таких учений.

Нардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 году
Фото: https://www.army.mil/

Парламент проголосовал за решение президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на украинскую территорию для участия в многонациональных учениях в 2022 году. За отдали голоса 318 депутатов.

В частности, речь идет о 10 многонациональных учениях с участием 21 000 военных ВСУ и 11 500 военных стран НАТО и других государств. Об этом сообщил во время представления документа заместитель министра обороны Анатолий Петренко.

Член Регламентного комитета Павел Фролов в блоге на "Цензор нет" уточнил, что в следующем году состоятся следующие учения: "Объединенные Усилия – 2022", "Светлая Лавина – 2022", "Кленовая Арка – 2022" и "Викинг – 2022" украинско-американские "Репид Трайдент - 2022" и "Си Бриз - 2022", украинско-британские "Казак Мейс - 2022", многонациональные украинско-польские "Сильвер Сейбер - 2022", украинско-румынские "Риверайн - 2"

За принятие документа выступили все политсилы, кроме ОПЗЖ. Нестор Шуфрич заявил, что нужно было за него голосовать позже, после "снятия напряжения" на границах, "чтобы не провоцировать".

Напомним, что аналогичные документы Верховная Рада принимает каждый год.



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