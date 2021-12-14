Стефанчук предложил "список литературы" для нардепов на зимние каникулы

Спикер отметил, что на летние каникулы готовит более развернутый список.

Стефанчук предложил "список литературы" для нардепов на зимние каникулы
Фото: Макс Требухов

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал пять книг, которые он рекомендует народным депутатам прочесть на зимних каникулах.

Список он разместил на своей странице в фейсбуке.

"Предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием» - рекомендую 5 книг «от спикера», которые просил бы каждого, по возможности, прочитать в ближайшее время", – написал Стефанчук.

Спикер парламента рекомендовал к прочтению следующие книги: Григорий Сковорода "Лучшее"; Норман Дэвис "Европа. История" (Europe. A History); Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" (История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.»); Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history); Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

"Конечно, можно и больше... Кроме того, на летние каникулы готовлю развернутый список", – отметил Стефанчук.

Он также добавил, что в перечень не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, потому что, по его мнению, все и без этого должны уже знать их "на зубок".

Подробнее о том, какие книги нравятся народным избранникам, читайте в материале из цикла LB.ua "Неизвестная Рада": что читают нардепы?

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук по поводу законопроекта о столице: "Не переносится, а готовится комитетом"Стефанчук по поводу законопроекта о столице: "Не переносится, а готовится комитетом"
Стефанчук пообещал не подписывать обращение в КСУ о дате выборов РадыСтефанчук пообещал не подписывать обращение в КСУ о дате выборов Рады
Кабмин предложил ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупацииКабмин предложил ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации
Путин: Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься безопасностьюПутин: Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься безопасностью
Стефанчук подписал закон о военных капелланахСтефанчук подписал закон о военных капелланах
Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с ПутинымПорошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопросы обязательной вакцинации в ЕС
Монастырский предложил увеличить зарплаты правоохранителям за счет акцизов из алкоголяМонастырский предложил увеличить зарплаты правоохранителям за счет акцизов из алкоголя
Арахамия: "За бюджет-2022 проголосуют 240-250 нардепов"Арахамия: "За бюджет-2022 проголосуют 240-250 нардепов"
Лукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из БеларусиЛукашенко предложил ЕС оплатить эвакуацию мигрантов из Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости