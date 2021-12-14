Стефанчук предложил "список литературы" для нардепов на зимние каникулы

Спикер отметил, что на летние каникулы готовит более развернутый список.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обнародовал пять книг, которые он рекомендует народным депутатам прочесть на зимних каникулах.

Список он разместил на своей странице в фейсбуке.

"Предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным «домашним заданием» - рекомендую 5 книг «от спикера», которые просил бы каждого, по возможности, прочитать в ближайшее время", – написал Стефанчук.

Спикер парламента рекомендовал к прочтению следующие книги: Григорий Сковорода "Лучшее"; Норман Дэвис "Европа. История" (Europe. A History); Михаил Зыгарь "Империя должна умереть" (История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.»); Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" (The Churchill Factor. How one man made history); Адмирал Уильям Г. Макрейвен "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

"Конечно, можно и больше... Кроме того, на летние каникулы готовлю развернутый список", – отметил Стефанчук.

Он также добавил, что в перечень не вошли Конституция Украины и Регламент Верховной Рады Украины, потому что, по его мнению, все и без этого должны уже знать их "на зубок".

Подробнее о том, какие книги нравятся народным избранникам, читайте в материале из цикла LB.ua "Неизвестная Рада": что читают нардепы?