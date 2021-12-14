РоSSия проверяет боевую готовность оккупационных войск в ОРДЛО, - разведка
С 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировку.
Командование вооруженных сил РоSSийской Федерации наращивает меры по повышению готовности оккупационных войск к выполнению задач на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что с 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировку по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.
Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.
Напомним, западные СМИ, политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.
7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины состоялся разговор Путина и Байдена. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию". Вместе с тем, Байден допустил встречу США и членов НАТО с Россией для обсуждения ее опасений в отношении Альянса. Страны Восточной Европы критически отнеслись к этой идее президента США.