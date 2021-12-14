РоSSия проверяет боевую готовность оккупационных войск в ОРДЛО, - разведка

С 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировку.

РоSSия проверяет боевую готовность оккупационных войск в ОРДЛО, - разведка
Фото: mil.ru

Командование вооруженных сил РоSSийской Федерации наращивает меры по повышению готовности оккупационных войск к выполнению задач на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Отмечается, что с 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировку по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.

Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Напомним, западные СМИ, политики и спецслужбы в течение последних недель сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.

7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины состоялся разговор Путина и Байдена. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию". Вместе с тем, Байден допустил встречу США и членов НАТО с Россией для обсуждения ее опасений в отношении Альянса. Страны Восточной Европы критически отнеслись к этой идее президента США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Нардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 годуНардепы разрешили допуск иностранных войск для учений на территории Украины в 2022 году
РоSSия не прекратила стягивать войска после разговора Байдена с Путиным, – РезниковРоSSия не прекратила стягивать войска после разговора Байдена с Путиным, – Резников
Оккупационные войска дважды открывали огонь на ДонбассеОккупационные войска дважды открывали огонь на Донбассе
Сегодня отмечают День Сухопутных войск УкраиныСегодня отмечают День Сухопутных войск Украины
Канада подтвердила готовность использовать все механизмы для сдерживания РоSSии от вторжения в УкраинуКанада подтвердила готовность использовать все механизмы для сдерживания РоSSии от вторжения в Украину
Оккупанты усилили агитацию за вступление во вражеские войска в ОРДЛО, – ГУР МинобороныОккупанты усилили агитацию за вступление во вражеские войска в ОРДЛО, – ГУР Минобороны
Оккупационные войска шесть раз открывали огонь на ДонбассеОккупационные войска шесть раз открывали огонь на Донбассе
РоSSия в ТКГ отвергла предложение перемирия и обмена удерживаемыми людьмиРоSSия в ТКГ отвергла предложение перемирия и обмена удерживаемыми людьми
Готовность к компромиссам Путин воспринимает как слабость, – ПорошенкоГотовность к компромиссам Путин воспринимает как слабость, – Порошенко
Германия проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории УкраиныГермания проведет неотложные парламентские слушания из-за роSSийских войск на территории Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости