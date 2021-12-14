Эрдоган посетит Украину в начале 2022 года, - Кулеба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале 2022 года совершит визит в Украину для переговоров стратегического уровня.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время мероприятия "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности".

"Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма", - отметил Кулеба.

Напомним, в течение последнего месяца Эрдоган уже дважды предлагал выступить посредником между Украиной и Россией , чтобы предотвратить эскалацию из-за скопления роSSийских войск на украинской границе.

29 ноября Эрдоган впервые предложил свое посредничество между Путиным и Зеленским, но через несколько дней Министерство иностранных дел РоSSии в лице представителя Марии Захаровой отклонило это предложение. Она сказала, что "о посреднической роли Турции между Россией и Украиной" не может быть и речи, потому что РоSSия не считает себя стороной "внутриукраинского" конфликта.

После этого Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они говорили о ситуации в Украине.