Депутаты просят открыть уголовное производство против Гогилашвили

МФО "Разумная политика" направило депутатское обращение в Офис генпрокурора.

Депутаты просят открыть уголовное производство против Гогилашвили
Александр Гогілашвілі
Фото: mvs.gov.ua

Межфракционное депутатское объединение "Разумная политика" инициирует уголовное производство в связи с поведением уже бывшего заместителя министра внутренних дел с правоохранителями на блокпосту во время въезда в зону ООС на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Об этом сообщил Дмитрий Разумков в Telegram-канале.

"Мы будем обращаться в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований. Поскольку на обнародованных видео мы видим преступление, а не просто аморальное поведение - к сотруднику правоохранительных органов применялась физическая сила. Также хотелось бы более быстрой реакции МВД, а не ожидания, пока тема затихнет", – написал он.

Разумков также добавил скриншоты его депутатского обращения.

Напомним, 10 декабря на въезде в Донецкую область заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил с правоохранителями из-за того, что его автомобиль остановили и попросили предъявить документы. Он, в частности, заявил, что считает неправильным то, что замминистра внутренних дел не знают в лицо. По его мнению, это полное несоблюдение субординации. Гогилашвили также прибег к угрозам силовику: "Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, дружок, и для тебя это приятным не будет…".

После этого глава МВД Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили. Он заверил, что лично изучит все детали произошедшего и примет соответствующие управленческие решения. Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию. Он также сообщил, что написал рапорт.

12 декабря президент Владимир Зеленский попросил Монастырского и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили. Вчера, 13 декабря, его уволили.

Александр Гогилашвили родился 26 декабря 1973 года в Грузии. До 2010 года проживал в РоSSии, работал ответственным за связи с общественностью в Общественном благотворительном фонде социальной адаптации бывших наркозависимых в Ростове-на-Дону. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".

Гогилашвили назначили замминистра внутренних дел после победы Зеленского на президентских выборах. Он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Жена Гогилашвили Мария Левченко является личным помощником Зеленского.

Ранее Центр журналистских расследований выяснил, что у Гогилашвили есть действующий паспорт гражданина РоSSийской Федерации, индивидуальный налоговый номер и загранпаспорт.

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