Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую прививку против ковида, - Минздрав

Кузин призвал прийти и наверстать пропущенную дозу.

Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую прививку против ковида, - Минздрав
Фото: uacrisis.org

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

“Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу», – объяснил замглавы Минздрава.

Он напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Кузин подчеркнул, что данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от COVID-19.

Напомним, в начале декабря Минздрав списал 125 тыс. доз просроченной вакцины AstraZeneca. В ноябре Минздрав сообщал об утилизации 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, у которых истек срок годности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Нигерия утилизирует около миллиона доз просроченной вакцины от коронавирусаНигерия утилизирует около миллиона доз просроченной вакцины от коронавируса
ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер"
Пенсионеры смогут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды, - ЗеленскийПенсионеры смогут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию на социальные нужды, - Зеленский
Больше всего украинцев хотели бы работать в Германии, - опросБольше всего украинцев хотели бы работать в Германии, - опрос
Более 40% украинцев считают политику Венгрии на Закарпатье подготовкой к аннексииБолее 40% украинцев считают политику Венгрии на Закарпатье подготовкой к аннексии
Адвокаты Порошенко потребовали закрыть дела против экс-президента, инициированные ПортновымАдвокаты Порошенко потребовали закрыть дела против экс-президента, инициированные Портновым
Новая Каледония в третий раз на референдуме проголосовала против независимости от ФранцииНовая Каледония в третий раз на референдуме проголосовала против независимости от Франции
В Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2"В Киеве прошла акция против поддержки Германией "Северного потока-2"
72% украинцев считают РоSSию враждебным государством, 48% – Беларусь72% украинцев считают РоSSию враждебным государством, 48% – Беларусь
Прокурора из Николаева задержали за взятку $20 тысячПрокурора из Николаева задержали за взятку $20 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости