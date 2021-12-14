Около 110 тысяч украинцев просрочили вторую прививку против ковида, - Минздрав

Около 110 тысяч украинцев просрочили введение второй дозы вакцины против коронавируса.

Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

“Сейчас обязанность каждого человека – защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу», – объяснил замглавы Минздрава.

Он напомнил, что минимально возможные интервалы для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 дней, Oxford/AstraZeneca – 28 дней.

Кузин подчеркнул, что данные электронной медицинской системы здравоохранения Украины за август-октябрь свидетельствуют, что невакцинированные имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от COVID-19.

Напомним, в начале декабря Минздрав списал 125 тыс. доз просроченной вакцины AstraZeneca. В ноябре Минздрав сообщал об утилизации 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, у которых истек срок годности.