Зеленский о требовании Путина отказаться от НАТО: "Странно слышать от роSSийской стороны просьбу о гарантиях"

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала, а в ответ получило заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку".

Зеленский о требовании Путина отказаться от НАТО:
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова Владимира Путина, требующего от Украины письменных гарантий, таких как, например, превентивный отказ от членства в НАТО в обмен на гарантированный отход роSSийских войск от украинских границ.

Об этом Зеленский сообщил в интервью La Repubblica, перевод которого приведен Офисом президента.

Он напомнил, что Украина уже получала от РоSSии гарантии безопасности, которые она нарушила.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от РоSSии, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому странно слышать от роSSийской стороны просьбы о каких-либо гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой роSSийской стороной", - сказал Зеленский.

Он также прокомментировал санкции США в отношении РоSSии, о которых предупреждал Джо Байден. По мнению Зеленского, пока говорить об их эффекте рано.

"После переговоров американского и роSSийского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - объяснил Зеленский.

Президент также отметил, что для давления на Путина достаточно будет поставить под угрозу ввод в эксплуатацию только что построенного газопровода "Северный поток – 2", по которому Москва планирует транспортировать 55 млрд кубометров природного газа в год в Германию и другие страны Европы.

"Сам факт, что «Северный поток – 2» гипотетически может быть введен в эксплуатацию, является чрезвычайно дестабилизационным для нашего региона. РоSSия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы этот газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно рухнет", - сказал Зеленский.

Напомним, РоSSия требует от НАТО официально отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении саммита в Бухаресте от 2008 года.

7 декабря на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины состоялся разговор Путина и Байдена. Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из официальных источников. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию". Вместе с тем, Байден допустил встречу США и членов НАТО с Россией для обсуждения ее беспокойств в отношении Альянса. Страны Восточной Европы критически отнеслись к этой идее президента США.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 г. на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина снова начала говорить о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 года действующий тогда президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны.

7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

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