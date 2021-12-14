Зеленский о возможном роSSийском вторжении: "Украинцы не отдадут свою свободу никогда"

Украинцы будут защищать свою землю и людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств, в том числе и со стороны РоSSии.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью La Repubblica, перевод которого приведен Офисом президента.

"Украинцы не отдадут своей свободы никогда. Тем временем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть роSSийскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и к государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам по миру на востоке Украины", – отметил он.

Президент добавил, что РоSSия использует свои войска у границ Украины для шантажа западных государств. Он отметил, что Украина за 8 лет войны готова уже к любым сценариям, но вряд ли это можно сказать о других странах Европы.

"Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", - считает президент Украины.