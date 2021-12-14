Рада одобрила упрощенное получение гражданства иностранцами, защищавшими Украину

Это позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины россиянами, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений.

Рада одобрила упрощенное получение гражданства иностранцами, защищавшими Украину
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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об упрощенном обретении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности Украины.

За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

В пояснительной записке к проекту закона №5630 говорится, что его принятие позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины россиянами, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства.

Документ регулирует возможность представления деклараций об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины следующими категориями людей:

  • которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;

  • которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных Силах и награждены государственной наградой Украины;

  • имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе, в случае если в представлении центрального органа исполнительной власти Украины на имя Президента Украины содержатся сведения, что такие лица принимали непосредственное участие в АТО и осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

  • принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес, в частности, если они оказывали практическую борьбу в борьбе с терроризмом;

  • иностранцы из числа лиц, указанных в части двадцатой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Напомним, в 2014 году парламент упростил получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Тогда речь шла именно о добровольцах.



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