Кличко просит новое правительство Германии поддержать поставки оружия Украине

"Украина срочно нуждается в международной солидарности и военной помощи".

?Кличко просит новое правительство Германии поддержать поставки оружия Украине
Віталій Кличко
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мэр Киева Виталий Кличко требует от нового правительства Германии поддержки из-за опасений возможного нападения РоSSийской Федерации на Украину.

Об этом он рассказал в комментарии немецкой газете Bild, передает Deutsche Welle.

Кличко подчеркнул, что Украина срочно нуждается в международной солидарности и военной помощи, и новое правительство ФРГ должно оказать ей поддержку.

"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов... Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была столь важна", - отметил Кличко.

Он также выразил уверенность в том, что ФРГ должна поддержать поставки оборонного оружия Киеву по линии Североатлантического альянса.

"Мы не позволим РоSSии вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы - европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке", - подчеркнул Кличко.

Ранее Bild писало, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.

Напомним, новое правительство Германии заявило, что готово заблокировать роSSийский газопровод "Северный поток-2" в случае, если РоSSия пойдет на новую агрессию по отношению к Украине. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.  

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине с апреля антибиотики будут продавать исключительно по электронному рецептуВ Украине с апреля антибиотики будут продавать исключительно по электронному рецепту
В СНБО ожидают, что штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделеВ СНБО ожидают, что штамм коронавируса "омикрон" может появиться в Украине на этой неделе
Кива просит лишить журналиста Мокрика аккредитации в РадеКива просит лишить журналиста Мокрика аккредитации в Раде
Больше всего украинцев хотели бы работать в Германии, - опросБольше всего украинцев хотели бы работать в Германии, - опрос
Тимошенко призвала депутатов поддержать создание ВСК по "Нафтогазу"Тимошенко призвала депутатов поддержать создание ВСК по "Нафтогазу"
Премьер Польши и канцлер Германии обсудили вопросы безопасности УкраиныПремьер Польши и канцлер Германии обсудили вопросы безопасности Украины
Резников рассказал, как Германия блокировала закупку оружия через НАТО для УкраиныРезников рассказал, как Германия блокировала закупку оружия через НАТО для Украины
Путину никто не позволит изменять порядок ни в Украине, ни в Европе – ПорошенкоПутину никто не позволит изменять порядок ни в Украине, ни в Европе – Порошенко
Зеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении ГогилашвилиЗеленский просит Кабмин рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили
Путин заверил Байдена, что не собирается продолжать эскалацию военной агрессии по отношению к Украине, - ЗеленскийПутин заверил Байдена, что не собирается продолжать эскалацию военной агрессии по отношению к Украине, - Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости