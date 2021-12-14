?Кличко просит новое правительство Германии поддержать поставки оружия Украине

"Украина срочно нуждается в международной солидарности и военной помощи".

Мэр Киева Виталий Кличко требует от нового правительства Германии поддержки из-за опасений возможного нападения РоSSийской Федерации на Украину.

Об этом он рассказал в комментарии немецкой газете Bild, передает Deutsche Welle.

Кличко подчеркнул, что Украина срочно нуждается в международной солидарности и военной помощи, и новое правительство ФРГ должно оказать ей поддержку.

"В моем родном Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по набору и подготовке резервистов... Новое правительство Германии должно понять, что помощь нашей стране еще никогда не была столь важна", - отметил Кличко.

Он также выразил уверенность в том, что ФРГ должна поддержать поставки оборонного оружия Киеву по линии Североатлантического альянса.

"Мы не позволим РоSSии вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы - европейская страна, которая как никогда нуждается в европейской поддержке", - подчеркнул Кличко.

Ранее Bild писало, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.