МФО Разумкова обратится в КСУ по поводу разъяснения статьи о едином гражданстве

Экс-спикер Рады считает недопустимым в условиях войны принятие закона о множественном гражданстве.

МФО Разумкова обратится в КСУ по поводу разъяснения статьи о едином гражданстве
Фото: Скриншот відео

Межфракционное объединение бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова "Разумная политика" обратится в Конституционный суд по поводу разъяснения ст. 4 Закона о едином гражданстве.

Об этом Разумков рассказал журналистам в кулуарах Рады.

Экс-спикер считает недопустимым в условиях войны принятие закона по инициативе президента Владимира Зеленского по поводу множественного гражданства.

Для представления в КСУ необходимо собрать не менее 45 подписей парламентариев. В настоящее время в состав МФО Разумкова входят 25 депутатов.

"Я считаю, что другие народные депутаты поддержат такую нашу инициативу… Этот вопрос будет беспокоить всех народных депутатов, начиная с монобольшинства. Но других фракций тоже", - отметил Разумков.

По его словам, состав МФО "Разумная политика" будет расширяться.

"Сегодня к нам присоединилась народный депутат "Слуги народа" Любовь Шпак", - добавил Разумков.

Напомним, 1 декабря президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о множественном гражданстве. Согласно закону "О гражданстве Украины", если украинец имеет подданство другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец получил украинское гражданство, то для Украины он тоже только ее гражданин.

В то же время, добровольное получение украинцем другого гражданства является основанием для прекращения гражданства Украины. Это происходит не автоматически, а после указа президента.

Лица с двойным гражданством не могут работать на госслужбе.

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