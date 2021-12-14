Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600

Рассмотрение постановлений началось еще 3 декабря.

Нардепы разблокировали подписание "ресурсного" законопроекта 5600
Фото: dzvin.org

Верховная Рада завершила рассмотрение более 20 постановлений об отмене результатов голосования за "ресурсный" законопроект 5600, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Теперь его может подписать глава Верховной Рады, а после него – президент.

Ни одно из постановлений не набрало необходимого минимального количества голосов.

Рассмотрение постановлений началось еще 3 декабря, но депутаты не успели заслушать их все до окончания пленарной недели. Среди аргументов парламентарии, предлагавшие отменить результаты голосования, называли процессуальные нарушения, якобы допущенные при рассмотрении, а также рост цен на сельскохозяйственную продукцию, который может произойти в результате предусмотренного законопроектом поднятия налогов.

Напомним, рассмотрение законопроекта 5600 переносили несколько раз.

В первом чтении он был проголосован 1 июля на внеочередном заседании. 17 ноября глава фракции "Голос", первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что рассмотрение законопроекта во втором чтении откладывают, потому что за него нет голосов.

Законопроект слушали по спецпроцедуре, то есть голосовали только за приоритетные правки, а не за все, которых было больше 11 000.

30 ноября его проголосовали в целом. Детали об изменениях в налоговой системе после этого закона читайте в материале LB.ua "5600: кто заплатит вместо олигархов".

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