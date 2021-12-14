Нигерия утилизирует около миллиона доз просроченной вакцины от коронавируса

Срок годности некоторых вакцин, прибывших в Нигерию из богатых стран в качестве пожертвования, составлял всего несколько недель.

Нигерия утилизирует около миллиона доз просроченной вакцины от коронавируса
Фото: unn.com.ua

Нигерия уничтожит около миллиона доз вакцин от коронавируса, у которых истек срок годности. Об этом заявил глава Национального агентства по развитию первичной медико-санитарной помощи (NPHCDA) Нигерии Фейсал Шуайб, передает Reuters.

По словам министра здравоохранения Нигерии Осаги Эханире, срок годности некоторых вакцин, прибывших в Нигерию из богатых стран в качестве пожертвования, составлял всего несколько недель.

Шуайб также отметил, что Нигерия принимала вакцины с коротким сроком хранения от международных стран-доноров в попытке использовать их быстро и обеспечить определенный уровень защиты для нигерийцев из-за нехватки вакцин в прошлом.

Он отметил, что Нигерия больше не будет принимать вакцины с коротким сроком хранения с учетом решения президентского комитета.

Нигерия является наиболее густонаселенной страной Африки. В настоящее время менее 4% взрослого населения этой страны прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины списало 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, у которых истек срок годности.

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