Под Радой снова собрался митинг ФЛП

Они выступают в поддержку законопроекта 6376 об отсрочке тотальной фискализации.

У здания Верховной Рады митингуют ФЛП, призывающие власти не вводить РРО (регистраторы расчетных операций).

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

В настоящее время возле парламента собрались около тысячи митингующих. Они выступают в поддержку законопроекта 6376 об отсрочке тотальной фискализации и законопроектов, разработанных Радой по содействию развитию малого предпринимательства при президенте Украины.

Участники протеста пришли с плакатами и флагами.

Организаторы акции – Альянс РОМБ (Региональных Объединений Малого Бизнеса), Коалиция Рада Мист "Захисти ФОП", ГО Украины.

Фото: Александр Рудоманов

Ранее представители ФЛП встретились с заместителем руководителя Офиса президента Ростиславом Шурмой. Однако дальнейший диалог снова остановился, и была организована новая акция протеста.

"Мы требуем: срочно возобновить диалог с представителями микробизнеса, который состоялся 30 ноября; отсрочить наступление тотальной фискализации (до 01.01.2023 года), чтобы не допустить массовой тенизации ФЛП – субъектов упрощенной системы налогообложения с 1 января 2022; наладить процесс консультаций с Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ;

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 1 декабря под Радой прошел митинг SaveФОП.

Движение SaveФОП объединяет малых предпринимателей, требующих сохранения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Конкретно они требуют принятия законопроектов №3853-1 иа №3993, а также отмены требования использования программных РРО (кассовых аппаратов) физическими лицами-предпринимателями. С 15 декабря представители движения проводят "налоговый майдан" на Майдане Незалежности.

В январе движение SaveФОП организовало крупнейшую протестную акцию с начала года.