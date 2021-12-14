Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева об удовлетворении иска кипрской компании Triantal Investments Ltd, которым было отменено решение НБУ об определении связанных с ПриватБанком лиц.

Соответствующее решение суд вынес 13 декабря. Производство по этому делу закрыто, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В НБУ напомнили, что компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16, решение Национального банка об определении связанных лиц не может быть обжаловано в суде какой-либо юрисдикции", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, что решение об определении перечня связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц было одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.