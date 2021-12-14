Апелляционный суд отменил решение ОАСК в пользу Коломойского по делу ПриватБанка
Речь идет об отмене решения ОАСК в пользу кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного админсуда Киева об удовлетворении иска кипрской компании Triantal Investments Ltd, которым было отменено решение НБУ об определении связанных с ПриватБанком лиц.
Соответствующее решение суд вынес 13 декабря. Производство по этому делу закрыто, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
В НБУ напомнили, что компания Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка.
"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Судом отменено решение Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года, а производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой Палаты Верховного Суда по делу № 826/20221/16, решение Национального банка об определении связанных лиц не может быть обжаловано в суде какой-либо юрисдикции", – отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
Напомним, что решение об определении перечня связанных с ПриватБанком физических и юридических лиц было одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства.