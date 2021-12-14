Заместитель директора предприятия "Укроборонпрома" подозревается в требовании взятки у иностранного партнера

По данным следствия, он просил 80 000 грн за "нужное" заключение экспертизы.

Замдиректора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром" подозревается в требовании 80 000 гривен взятки у иностранной компании.

По данным следствия, должностное лицо за вознаграждение обещало посодействовать иностранному обществу, работающему в сфере оборонной промышленности, в получении положительного ответа для экспортной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины в отношении предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", – пояснили в Бюро.

Подозрение объявлено по ч. 1 статьи 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и статье 190 УКУ (мошенничество).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, что в октябре контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, входящего в структуру "Укроборонпрома".