Заместитель директора предприятия "Укроборонпрома" подозревается в требовании взятки у иностранного партнера

По данным следствия, он просил 80 000 грн за "нужное" заключение экспертизы.

Заместитель директора предприятия "Укроборонпрома" подозревается в требовании взятки у иностранного партнера
Фото: ДБР

Замдиректора одного из государственных предприятий концерна "Укроборонпром" подозревается в требовании 80 000 гривен взятки у иностранной компании.

По данным следствия, должностное лицо за вознаграждение обещало посодействовать иностранному обществу, работающему в сфере оборонной промышленности, в получении положительного ответа для экспортной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"В частности, он гарантировал влияние на Государственную службу экспортного контроля Украины в отношении предоставления письма-разъяснения о том, что якобы одна из деталей к пулемету не является товаром военного и двойного назначения и не подлежит экспортному контролю", – пояснили в Бюро.

Подозрение объявлено по ч. 1 статьи 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и статье 190 УКУ (мошенничество).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, что в октябре контрразведка Службы безопасности разоблачила коррупционный механизм растраты бюджетных средств руководством одного из государственных предприятий, входящего в структуру "Укроборонпрома".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мигранты снова пытались прорвать польско-белорусскую границу
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Президент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответилПрезидент Хорватии раскритиковал премьера из-за визита в Украину, Зеленский ответил
Гогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованиюГогилашвили принес извинения за эмоциональность во время инцидента и пообещал содействовать расследованию
Блок рекламы


Похожие новости
Заместитель ЛаВРУНа фюрера РФ пригрозил НАТО новым витком конфронтацииЗаместитель ЛаВРУНа фюрера РФ пригрозил НАТО новым витком конфронтации
Заместитель министра внутренних дел Гогилашвили поскандалил с силовиками на въезде в Донецкую областьЗаместитель министра внутренних дел Гогилашвили поскандалил с силовиками на въезде в Донецкую область
Зеленский ответил на петицию о требовании указывать источники финансирования проектов "Большого строительства"Зеленский ответил на петицию о требовании указывать источники финансирования проектов "Большого строительства"
Заместитель министра иностранных дел Божок подал в отставкуЗаместитель министра иностранных дел Божок подал в отставку
Умерла заместитель Министра образования Любомира МандзийУмерла заместитель Министра образования Любомира Мандзий
Заместитель главы Харьковского облсовета, пойманный на взятке, просит прекратить его полномочияЗаместитель главы Харьковского облсовета, пойманный на взятке, просит прекратить его полномочия
Зеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президентаЗеленский назначил бывшего гендиректора "Запорожстали" замглавы Офиса президента
Украина вместе с партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей ВСУ, – РезниковУкраина вместе с партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей ВСУ, – Резников
РоSSия де-факто вышла из Минского процесса, – заместитель главы украинской делегации в ТКГРоSSия де-факто вышла из Минского процесса, – заместитель главы украинской делегации в ТКГ
Заместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залогаЗаместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залога
Последние новости
Подгружаем последние новости