РоSSия не прекратила стягивать войска после разговора Байдена с Путиным, – Резников

Министр подчеркнул, что новое вторжение будет катастрофическим для всех, и "будет украинская кровь, будет роSSийская кровь, и многие солдаты из РоSSии вернутся домой в гробах".

РоSSия не перестала стягивать военных к границам Украины после разговора ее президента с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в телефонном разговоре Politico, состоявшемся в эти выходные.

По состоянию на эти дни, у РоSSии более 100 000 военных, разбросанных от оккупированного Крыма до северо-западной границы РФ и Белоруссии. Агрессор может атаковать одновременно на нескольких фронтах с применением артиллерии, танков и авиации.

Министр обороны подчеркнул, что новое вторжение будет катастрофическим и для РоSSии, и для Украины.

"Это будет украинская кровь, это будет роSSийская кровь, и многие солдаты из РоSSии вернутся домой в гробах, и это покажут в Facebook, Instagram и Telegram. Это будет крах", - отметил он.

По его словам, сейчас украинская армия насчитывает около 250 000 военных, "но у нас есть 200 000 резервистов в территориальных подразделениях, и у нас есть 400 000 ветеранов этой украинско-роSSийской гибридной войны. 400 000. Просто подсчитайте", - отметил глава оборонного ведомства.

Резников подчеркнул, что 15 атомных энергоблоков на территории Украины делают любую стрельбу особенно опасной. Он также считает, что Украина не является конечной целью агрессии президента РФ Владимира Путина. Поскольку в Украине находится географический центр Европы, то война "придет и в Европу, не только в Украину".

По мнению Резникова, Путин не столь сильно заинтересован в Украине, как в том, чтобы показать Европе, на что способна РоSSия.

"Мы просто часть этого, это - квадрат на шахматной доске", – отметил он.