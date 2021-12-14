В Украине с апреля антибиотики будут продавать исключительно по электронному рецепту

МОЗ хочет установить действенные механизмы контроля за отпуском рецептурных лекарственных средств.

В Украине с апреля антибиотики будут продавать исключительно по электронному рецепту
Фото: 34 канал

Антибиотики в Украине будут отпускаться исключительно по электронному рецепту. Соответствующая норма вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил первый замминистра здравоохранения Александр Комарида.

"С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту", - сказал замминистра.

Он отметил, что МОЗ намерен полностью отказаться от бумажных рецептов и перевести медицинскую систему исключительно на электронные.

"Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском собственно рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков для борьбы с антибиотикорезистентностью", - заявил чиновник.

Александр Комарида также отметил, что в Украине сейчас развивается фармацевтическое страхование.

"Это страхование на лекарственные средства: то есть ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь на достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные средства", - пояснил замглавы МОЗ.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения подписали меморандум о введении в шести городах Украины (Ровно, Сумы, Запорожье, Одесса, Харьков и Киев) пилотных проектов по фармакологическому страхованию.

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