Кулеба встретился с помощницей госсекретаря США накануне ее визита в Москву.

США подтвердили готовность к дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против Украины.

Дмитрий Кулеба и Карен Донфрид
Фото: МИД Украины
Дмитрий Кулеба и Карен Донфрид

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с помощницей государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая прибыла в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "Никаких решений по Украине без Украины", который подчеркнул Дмитрий Кулеба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что США подтвердили непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета сдерживания РФ от нового этапа агрессии против нашего государства.

Кулеба в свою очередь отметил приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования роSSийско-украинского вооруженного конфликта и приветствовал активное вовлечение США в дипломатические усилия по деэскалации и мирному урегулированию.

Министр поделился видением способов эффективного выполнения Минских договоренностей, в частности шагов РоSSии в сфере безопасности и гуманитарной сфере, способных снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.

Напомним, накануне Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новоназначенным федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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